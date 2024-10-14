Москвичей предупредили о гололедице

Синоптик Вильфанд: на дорогах в Московской области может образоваться гололедица

В понедельник, 14 октября, не некоторых участках дорог в Московской области может образоваться гололедица. Об этом предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передают «Известия».

Прогнозируются и другие неблагоприятные явления — дождь, мокрый снег и порывы ветра до 15 метров в секунду. Синоптик отметил, что погода очень сильно изменилась — после теплого сентября и первой декады октября наступило предзимье.

«Вот этот сезон является естественным синоптическим сезоном, он естественен для атмосферы, а не для календарного деления года», — пояснил Вильфанд и добавил, что для предзимья характерны изменение циркуляции и погодных характеристик.

Ранее метеоролог заявил, что 14 октября станет самым холодным днем недели в Москве. Температура воздуха в столице будет примерно на два градуса ниже климатической нормы и не превысит плюс пяти градусов Цельсия.

