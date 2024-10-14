МТС отреагировала на требование о выплате трех миллиардов рублей

МТС: возможно, что решение ФАС о выплате 3 миллиардов будет оспорено

ПАО «МТС» изучит документы, поступившие из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу оператора.

Речь идет о решении ФАС, согласно которому МТС обязана перечислить в бюджет государства незаконно полученный доход, оцененный в три миллиарда рублей. Как заявили в МТС, возможно, что вердикт антимонопольщиков будет оспорен.

Ранее сообщалось, что по мнению ФАС, МТС получила эти три миллиарда за счет незаконного повышения тарифов на связь. Антимонопольщики уверены, что принятое ими решение «будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи».