Мужчина избил пьяного туриста до потери сознания за приставания к жене на пляже

Житель Таиланда избил туриста из Индии за приставания к жене на пляже Паттайи

Житель Таиланда жестоко избил пьяного туриста из Индии за приставания к его жене на пляже популярного курорта Паттайя. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.

Уточняется, что 9 октября на один из пляжей Паттайи вызывали спасателей для оказания первой помощи иностранцу. По прибытии на место они обнаружили двух граждан Индии, которые несли на руках раненого друга. Индийцы отказались от помощи спасателей, заявив, что доверяют только представителям власти, и попросили их вызвать полицию. Приехавшим на пляж правоохранителям они рассказали, что неизвестный местный житель избил их спутника до потери сознания. Туристы призвали восстановить справедливость и наказать мужчину по закону.

По данным источника, в разговор с полицией вмешалась 25-летняя жительница королевства по имени Аэ. По ее словам, индийцы подошли к ней и ее подругам и попросили сфотографироваться вместе. Затем они начали делать снимки, по очереди позируя с девушками. Во время фотосессии один из иностранцев якобы потрогал тайку за живот и попытался ее поцеловать. Это разозлило ее мужа, который напал на индийца и нанес ему увечья. Полиция посоветовала пострадавшему и его друзьям посетить участок и подать официальную жалобу на злоумышленника.

В начале октября австралийский турист был избит другом во время пьяной драки в Таиланде и не выжил. До этого мужчины вместе пили пиво у отеля.