На Украине допустили потерю возможности импорта электричества из ЕС

Харченко: Украина может потерять возможность импортировать электричество из ЕС

Украина может потерять возможность импортировать электричество из Европейского союза (ЕС), если украинскую национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» лишат сертификации соответствия европейским стандартам. Об этом заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает «Экономическая правда».

«Если это случится, то почти одновременно Украина, скорее всего, потеряет возможность импорта электроэнергии, а при этом эта ситуация нанесет огромный ущерб процессу интеграции рынка электроэнергии Украины в Европу», — сказал он. Эксперт также подчеркнул, что «благодарить» за подобный риск необходимо Министерство энергетики и лично министра энергетики Германа Галущенко.

По словам Харченко, одной из причин, по которой «Укрэнерго» могут лишить сертификации, является отсутствие полноценного корпоративного управления в компании после увольнения из-за политического давления двух членов наблюдательного совета. Он добавил, что Энергетическое сообщество требует привести устав «Укрэнерго» в соответствие с европейскими правилами, чтобы обезопасить хозяйственную деятельность нацкомпании от вмешательств правительства.

«Или до 9 декабря украинская сторона приведет все в порядок, или сертификация будет отозвана. Если сертификация будет отозвана, это будет означать, что "Укрэнерго" больше не сможет быть частью ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии — прим. «Ленты.ру») со всеми вытекающими последствиями», — сказал директор украинского Центра исследований энергетики.

В сентябре бывший руководитель национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный поход может привести к коллапсу энергосистемы.