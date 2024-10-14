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13:47, 14 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

КМИС: уровень доверия украинцев к Зеленскому упал на 31 процент с 2022 года

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Уровень доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому упал на 31 процент с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Уточняется, что после начала конфликта в 2022 году 90 процентов украинских граждан доверяли Зеленскому. При этом в сентябре 2024 года этот показатель снизился до 59 процентов. Данные опроса также показывают, что с каждым годом уровень доверия к украинскому лидеру падал. «К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77 процентов, к февралю 2024 года — до 64 процентов», — пишет КМИС.

Кроме того, 37 процентов опрошенных выразили недоверие Зеленскому. Отмечается, что больше всего не доверяют президенту в восточной части Украины (45 процентов). На западе и юге уровень недоверия составляет 38 процентов, а в центре — 35 процентов.

Ранее опрос КМИС показал отношение украинцев к работе Верховной Рады и кабинета министров. Согласно результатам, 63 процента респондентов ответили, что плохо или очень плохо оценивают работу Рады, 8 процентов оценили хорошо или очень хорошо, четверть — отнеслись нейтрально, а остальные не определились.

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      Кристина Есикова
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