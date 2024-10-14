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07:03, 14 октября 2024Ценности

Наряд известной актрисы для свидания обругали в сети фразой «эскорт на полный день»

Фото: @hjgflanagan

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган показала подписчикам свой образ для свидания и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя телезвезда поделилась видео, в котором предстала в облегающем мини-платье серого цвета, оформленном глубоким декольте. При этом она надела черные капроновые чулки и остроносые туфли. Также знаменитость уложила волосы в легкие локоны и нанесла на губы розовую помаду.

Пользователи сети, в свою очередь, оценили внешний вид манекенщицы следующими фразами: «Эскорт на полный день», «Почему надо постоянно вытаскивать и показывать всем свою грудь?», «Может ты когда-нибудь запишешь видео с прикрытой грудью? Нам не нужно ее видеть постоянно», «Если я была бы ребенком, мне было стыдно видеть свою маму в таком образе», «Напоминаешь Бритни Спирс».

В сентябре Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в откровенном бикини.

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      Мария Винар
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