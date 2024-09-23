Популярная актриса похвасталась фигурой в бикини

Актриса Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в белом бикини

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя телезвезда разместила кадры, на которых предстала с возлюбленным, актером Робби Тэлботом. На фото знаменитость позировала в белом бикини и пляжной серой юбке, завязанной поверх плавок.

Звезда продемонстрировала оголенный живот, распустила волосы и нанесла яркий макияж. Ее избранник, в свою очередь, надел шорты и белую футболку.

В июле Хелен Флэнаган попала в объективы папарацци в платье с глубоким декольте. Уличные фотографы сняли 33-летнюю телезвезду в черном расклешенном наряде, который демонстрировал ее грудь.