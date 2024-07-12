Популярная актриса попала в объективы папарацци в платье с глубоким декольте

Папарацци сняли актрису Хелен Флэнаган в черном мини-платье с глубоким декольте

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган в откровенном наряде попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 33-летнюю телезвезду в черном расклешенном мини-платье с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. При этом поверх наряда она надела мужскую куртку, дополнив образ туфлями на шпильке.

На размещенных фото видно, что знаменитость выходит из ресторана Flesh & Bun в центре города со спутником, имя которого не уточняется. Известно, что в 2023 году Флэнаган рассталась с футболистом, Скоттом Синклером.

В июне Хелен Флэнаган показала фото в кружевном нижнем белье. Знаменитость запечатлели в кровати, на которой она сидела с распущенными волосами.