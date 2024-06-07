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04:05, 7 июня 2024Ценности

Популярная актриса показала фото в кружевном белье

Популярная актриса Хелен Флэнаган показала фото в кружевном нижнем белье

Кадр: @hjgflanagan

Британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган поделилась с фанатами снимком в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя телезвезда показала сторис, на которой она позировала в кружевном комплекте нижнего белья сиреневого цвета. Знаменитость запечатлели в кровати, в которой она сидела с распущенными волосами. В то же время на лицо манекенщица нанесла макияж в нюдовых оттенках. В описании к фото инфлюэнсер рассказала, что прибегла к автозагару.

В марте популярная певица Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Тогда исполнительница вышла на сцену в черном кожаном наряде, который состоял из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.

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      Карина Черных
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