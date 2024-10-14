НАТО начнет ядерные учения

НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon на севере Европы

НАТО начинает ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по отработке применения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

В них примут участие две тысячи военнослужащих из тринадцати стран-членов альянса, а также самолеты различных типов, в том числе бомбардировщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Учения будут длиться две недели на территории Бельгии, Нидерландов и над акваторией Северного моря.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал цель учений НАТО. По его словам, маневры проводятся для подготовки к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России.