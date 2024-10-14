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01:13, 14 октября 2024Мир

НАТО начнет ядерные учения

НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon на севере Европы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО начинает ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по отработке применения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

В них примут участие две тысячи военнослужащих из тринадцати стран-членов альянса, а также самолеты различных типов, в том числе бомбардировщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Учения будут длиться две недели на территории Бельгии, Нидерландов и над акваторией Северного моря.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал цель учений НАТО. По его словам, маневры проводятся для подготовки к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России.

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      Марина Совина
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