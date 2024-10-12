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04:21, 12 октября 2024Мир

Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне против России

Аналитик Коротченко: цель учений НАТО — подготовка к ядерной войне против РФ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Целью учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

Накануне новый генсек НАТО Марк Рютте проинформировал, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon стартуют в ближайший понедельник, 14 октября. Пройдут они в Британии, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.

«Учения предусматривают отработку процедур, связанных с передачей с объектов хранения в военно-воздушные силы ряда государств-членов НАТО тактических ядерных бомб B61-13, которые хранятся на аэродромах нескольких натовских стран», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, в рамках грядущих учений будут отработаны получение боевых задач и планы нанесения ударов по объектам на территории России вдоль всей ее границы с государствами альянса.

Ранее Финляндия решила нарушить свой нейтральный ядерный статус и выразила желание поучаствовать в учениях НАТО по отработке ядерных вооружений.

В сентябре этого года президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину РФ, адаптировав ее к современным реалиям. По его словам, в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Марина Совина
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