Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне против России

Аналитик Коротченко: цель учений НАТО — подготовка к ядерной войне против РФ

Целью учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

Накануне новый генсек НАТО Марк Рютте проинформировал, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon стартуют в ближайший понедельник, 14 октября. Пройдут они в Британии, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.

«Учения предусматривают отработку процедур, связанных с передачей с объектов хранения в военно-воздушные силы ряда государств-членов НАТО тактических ядерных бомб B61-13, которые хранятся на аэродромах нескольких натовских стран», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, в рамках грядущих учений будут отработаны получение боевых задач и планы нанесения ударов по объектам на территории России вдоль всей ее границы с государствами альянса.

Ранее Финляндия решила нарушить свой нейтральный ядерный статус и выразила желание поучаствовать в учениях НАТО по отработке ядерных вооружений.

В сентябре этого года президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину РФ, адаптировав ее к современным реалиям. По его словам, в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.