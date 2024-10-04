Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 4 октября 2024Мир

Финляндия заявила о планах нарушить запрет о ядерном нейтралитете

Ilta-Sanomat: в октябре Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, запланированных с 14 по 24 октября. Несмотря на ядерный статус учений, со стороны Хельсинки в них примут участие лишь пилоты. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«В октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — говорится в публикации.

Учения Steadfast Noon будут нацелены на мероприятия по отработке применения ядерного оружия, основная часть учений пройдет в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. При этом отмечается, что Финляндия, как не имеющая ядерного оружия страна, формально не нарушает положения «Договора о нераспространении ядерного оружия» о недопустимости участия Финляндии в таких учениях, так как во время учебных маневров будут задействованы лишь Военно-воздушные силы страны.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. Российский лидер тогда заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      66-летний водитель такси домогался пьяной туристки и смог избежать тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше