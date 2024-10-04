Финляндия заявила о планах нарушить запрет о ядерном нейтралитете

Ilta-Sanomat: в октябре Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, запланированных с 14 по 24 октября. Несмотря на ядерный статус учений, со стороны Хельсинки в них примут участие лишь пилоты. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«В октябре Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях НАТО Steadfast Noon. Слухи об этом появлялись и раньше, но информация не была точной», — говорится в публикации.

Учения Steadfast Noon будут нацелены на мероприятия по отработке применения ядерного оружия, основная часть учений пройдет в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. При этом отмечается, что Финляндия, как не имеющая ядерного оружия страна, формально не нарушает положения «Договора о нераспространении ядерного оружия» о недопустимости участия Финляндии в таких учениях, так как во время учебных маневров будут задействованы лишь Военно-воздушные силы страны.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям. Российский лидер тогда заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.