69-я параллель
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08:23, 14 октября 202469-я параллель

Назван самый материально благополучный регион России в 2023 году

В 2023 году самым материально благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий АО

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России в 2023 году самым материально благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Регион занял первое место и набрал максимальные 100 рейтинговых баллов, как это было и в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ с рейтинговыми баллами 99,01, третье — Магаданская область (98,42). Пятерку лидеров замыкают Ненецкий автономный округ (95,08) и Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра (93,65).

Москва и Санкт-Петербург в представленном рейтинге занимают 8 и 9 место соответственно. В столице рейтинг материального благополучия составил 86,58, в городе на Неве — 83,30.

На последних строчках рейтинга Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкессия и Калмыкия. В список не вошли новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее стало известно, что быстрее всего в России накопить на первичное или вторичное жилье можно в трех регионах — Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Жители перечисленных регионов смогут купить квартиру на два года быстрее, чем в других субъектах страны.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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