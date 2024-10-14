Названы необходимые качества палубного самолета пятого поколения

Летчик Таскаев: палубному самолету пятого поколения нужен хороший локатор

Российскому палубному самолету пятого поколения нужна хорошая радиолокационная станция и достаточная дальность полета. Необходимые качества самолета назвал летчик-испытатель Роман Таскаев в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что палубная авиации в России развивалась позже, чем в США. Советский палубный штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38 обладал дальностью полета около 100 километров. Этого недостаточно для современного авианесущего корабля.

«Сейчас нужен самолет, который бы летал далеко, чтобы он имел хороший локатор. Кроме того, в связке с ним должен работать самолет радиолокационной борьбы. У нас, безусловно, есть инженерные и конструкторские возможности, которые бы позволили развивать это направление авиации. И тем более с такими протяженными морскими границами, как у России, палубная авиация крайне важна и востребована», — сказал Таскаев.

Ранее в октябре генеральный директор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко сообщил о разработке концепт-проекта новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России.

В марте бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев рассказал, что в перспективе истребитель пятого поколения Су-57 рассматривают в качестве палубного самолета.