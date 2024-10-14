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18:16, 14 октября 2024Экономика

Названы опасные ошибки при использовании газа дома

Инженер Волков: газовое оборудование нельзя устанавливать самостоятельно

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При использовании газа в быту необходимо соблюдать ряд правил, чтобы уберечь себя и свое жилье. Опасные ошибки в эксплуатации газового оборудования назвал главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков, передает Life.ru.

В первую очередь эксперт не советует самостоятельно устанавливать газовые плиты, колонки и котлы. Именно неправильное подключение становится частой причиной аварий. Лучше доверить задачу сертифицированному специалисту, а после установки регулярно проверять состояние соединений и при малейших признаках утечки вызывать аварийную службу. Важно избегать использования старых и поврежденных приборов, а также тех, которые давно не обслуживались.

Другие причины аварий — засорение вентиляционных каналов, недостаток знаний о действиях при утечке газа и неправильное использование газового оборудования. К примеру, люди часто обогревают помещения с помощью духовки или плиты, что может привести к накоплению угарного газа.

При появлении запаха газа в квартире, необходимо закрыть краны перед газовыми приборами, а также открыть окно или входную дверь. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем, включать электрический свет и электроприборы. «Вызовите аварийную службу. Необходимо заранее обучить всех членов семьи правильным действиям в таких ситуациях», — заключил Волков.

Ранее россиян предупредили об уловках мошенников-газовщиков. Эксперты напомнили, что в квартирах, оборудованных только газовой плитой, установка приборов учета необязательна — если коммунальщиик принуждают жильцов счетчики, их стоит заподозрить в мошенничестве.

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      Александра Качан
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