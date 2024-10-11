Россиянам раскрыли уловки мошенников-газовщиков

Инженер Волков: установка счетчика в квартирах с газовой плитой необязательна

В квартирах, оборудованных только газовой плитой, установка приборов учета необязательна. На это, обсуждая уловки газовщиков-мошенников, обратил внимание главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Учитывая действующее законодательство, если коммунальщики принуждают абонента установить газовые счетчики, стоит заподозрить их в мошенничестве. Однако распознать аферистов можно еще на этапе уведомлений. Почтовые извещения с требованием срочно установить газовые счетчики, сопровождающиеся угрозами штрафов или отключения ресурса, рассылаются злоумышленниками. Такие письма на первый взгляд могут выглядеть официально, но при ближайшем рассмотрении выдают признаки подделки: неправильные реквизиты, ошибки в грамматике и отсутствие контактов газовой службы. Получив сомнительное уведомление, не мешает позвонить в местную газовую компанию или УК и лично убедиться, кто является отправителем. Проверить указанные в извещении контакты можно на официальном сайте газовой службы.

Также махинаторы нередко ходят по квартирам, представляясь газовщиками. С агрессивной подачей они могут настаивать на срочной установке приборов учета. Столкнувшись с таким визитером, нельзя забывать, что посещения сотрудников газовых служб, как правило, анонсируются, специалисты имеют при себе удостоверение и не берут деньги на месте. При любых подозрениях уточнить данные можно, самостоятельно позвонив в компанию.

Кроме того, стоимость установки счетчика должна оговариваться заранее. «Мошенники часто запрашивают завышенные суммы, иногда многократно превышающие рыночную цену», — пояснил эксперт. Потребителя должны изначально предупреждать о сроках установки и полностью информировать о деталях процедуры.

Волков напоминает, что крупные газовые службы, если и требуют предоплату, не запрашивают большую сумму. Соглашаться на аванс, не имея доказательств законности компании, нельзя, предупреждает инженер. Заметив признаки мошенничества, следует незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фальшивыми квитанциями за ЖКУ. При возникновении подозрений рекомендуется обратиться в МФЦ и правоохранительные органы.