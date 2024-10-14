Названы приятные способы отсрочить старость и деменцию

Гериатр Прощаев: отсрочить старость помогут занятия танцами и путешествия

Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев назвал россиянам три приятных способа отсрочить старость и предотвратить развитие слабоумия. Своими рекомендациями он поделился с изданием «Газета.Ru».

Первая рекомендация Прощаева — больше путешествовать, так как это осознанный активный отдых — это физическая активность, которая необходима для здоровья суставов и сердца. «Кроме того, путешествие — это всегда получение новой информации, а новая информация заставляет мозг работать более активно и способствует созданию когнитивного резерва», — отметил врач.

Еще одним способом продлить молодость гериатр считает занятия танцами. Он подчеркнул, что начать никогда не поздно. Даже если человек начнет танцевать после 65 лет, это обязательно позитивно скажется на его самочувствии, физической форме и повысит приток крови к мозгу, что необходимо для снижения риска деменции.

Наконец, по словам Прощаева, отсрочить наступление старости поможет обучение игре на музыкальных инструментах. Он объяснил, что изучение нотной грамоты приравнивается к изучению иностранного языка, что также благотворно влияет на когнитивные способности. «В отношении иностранных языков есть исследования, которые показывают, что чем большим количеством языков человек владеет, тем это лучше для мозга», — подытожил врач.

Ранее профессор неврологии медицинского колледжа Университета Иллинойса в Чикаго (США) Фернандо Тестаи назвал неожиданный повышающий риск слабоумия фактор. Проблемы с кровоснабжением мозга приводят к гибели клеток и тканей мозга и, как следствие, могут спровоцировать деменцию, заявил он.