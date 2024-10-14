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14:31, 14 октября 2024Забота о себе

Врач назвал неожиданный повышающий риск слабоумия фактор

Невролог Тестаи предупредил, что болезни сердца повышают риск деменции

Фото: Thanakorn.P / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с кровоснабжением мозга приводят к гибели клеток и тканей мозга и, как следствие, могут спровоцировать деменцию. Этот повышающий риск слабоумия неожиданный фактор назвал CNN профессор неврологии медицинского колледжа Университета Иллинойса в Чикаго (США) Фернандо Тестаи.

Невролог заявил, что для профилактики деменции важно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы. По его словам, здоровый образ жизни, а также раннее выявление и лечение патологий сердечно-сосудистой системы значительно снижает риск различных видов деменции.

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Доктор объяснил, что при ишемической болезни сердца холестериновые бляшки накапливаются во всех артериях организма, из-за чего они сужаются. Это нарушает кровоснабжение и повреждает мелкие сосуды головного мозга, что на 27 процентов повышает риск когнитивных нарушений, предупредил он.

Кроме того, по словам Тестаи, спровоцировать слабоумие могут сердечная недостаточность и сахарный диабет второго типа, из-за которого в организме возникает воспаление и нарушается приток крови к мозгу.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилюк указала на причины развития смертельно опасного синдрома разбитого сердца. Он, как правило, возникает на фоне острого стресса, объяснила врач.

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      Наталья Обрядина
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