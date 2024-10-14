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16:02, 14 октября 2024Мир

Названы риски появления «азиатской НАТО»

Историк Лузянин о рисках «азиатской НАТО»: Китай вынужден поднимать уровень ВМС

Фото: Lean Daval Jr / Reuters

Китай вынужден поднимать уровень Военно-морских сил (ВМС) из-за уплотнения Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) военными проектами. Риски появления «азиатской НАТО», предложенной новым премьер-министром Японии Сигэру Исибой, назвал профессор Департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Сергей Лузянин, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Совершенно очевидно, что на наших глазах происходит военная интеллектуализация Восточной Азии, идет процесс уплотнения региона военными проектами. Это уплотнение ведет к тому, что Китай, который является абсолютно мирной державой, так или иначе вынужден проводить политику сдерживания и поднимать уровень ВМС в регионе», — рассказал историк на полях российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

Он отметил, что проблемы безопасности обостряются практически каждый день в связи с уплотнением региона военными проектами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на риски появления «азиатской НАТО», заявив, что идеи создания военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу.

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      Семен Александров
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