Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния общественных институтов

Нобелевскими лауреатами по экономике стали в 2024 году три ученых из США

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 год стали американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, исследовавшие формирование общественных институтов и их влияние на развитие стран. Об этом сообщила Шведская академия наук.

Как отмечается в ее пресс-релизе, лауреаты показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются социальные институты, возникшие во времена их колонизации, которые в некоторых случаях формировались в формате инклюзивных политических и экономических систем ради долгосрочной выгоды европейских мигрантов, что со временем привело к появлению в целом процветающего населения.

«Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь стали бедными, и наоборот», — подчеркнули академики.

Премия по экономике, в отличие от остальных нобелевских премий, была учреждена не Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году. Она вручается с 1969 года. В 2023-м ее лауреатом стала американская исследовательница Клаудия Голдин, которая, как отметили в комитете, первой представила всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их роли на рынке труда в историческом контексте.