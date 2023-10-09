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13:11, 9 октября 2023Экономика

Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница роли женщин

Нобелевскую премию по экономике за 2023 год получила американка Клаудия Голдин

Фото: Editing1088 / Wikimedia

Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в области экономики за 2023 год получила американская исследовательница Клаудия Голдин. Поводом для награды стало за улучшение понимания роли женщин на рынке труда, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

В комитете отметили, что нынешний лауреат первой представила всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении веков. Это исследование позволило раскрыть причины изменений и основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.

Голдин — экономист, историк экономики, специалист по экономике труда и гендерным вопросам. Она является профессором Гарвардского университета, сотрудницей Национального бюро экономических исследований, членом Национальной академии наук США и Американского философского общества. Считается одной из самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Премия по экономике является последней в этом году. В пятницу, 6 октября, нобелевскую премию мира получили иранская правозащитница Наргес Мохаммади «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». В настоящее время женщина находится в тюрьме, за свою деятельность она приговорена к 31 году тюремного заключения.

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    Платон Щукин
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