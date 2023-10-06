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13:04, 6 октября 2023Мир

Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади
СюжетПротесты в Иране

Фото: Mohammadi family archive photos / Reuters

Норвежский Нобелевский комитет в Осло заочно объявил иранскую правозащитницу Наргес Мохаммади лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что премия, посвященная протестам иранцев в 2022 году, была присуждена Мохаммади за «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

«Режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Пока я говорю, Мохаммади все еще находится в тюрьме», — подчеркнула председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Протесты в Иране начались в середине сентября 2022 года.

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