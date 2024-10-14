Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:52, 14 октября 2024Культура

Обладательница «Оскара» сыграет в чеховской «Чайке»

Актриса Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе Чехова в лондонском театре

Фото: Mark Blinch / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», сыграет в постановке «Чайка» лондонского Центра искусств «Барбикан». Об этом стало известно из афиши, опубликованной на официальной сайте площадки.

По информации театра, Бланшетт сыграет в чеховской пьесе главную роль. Помимо нее, в постановке примут участие Том Берк и Эмма Коррин. Адаптацией оригинального текста русского классика занимались британец Дункан Макмиллан, который ранее работал в Рижском русском театре, и немецкий режиссер Томас Остермайер.

Премьера спектакля состоится 26 февраля 2025 года, а цена на билеты стартует от 20 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что в театре дебютирует голливудская актриса Сигурни Уивер, которая сыграет мужскую роль.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

      Вероятность возникновения «Милтона» в России оценили

      Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по мирному договору

      Украинская чиновница потратила миллионы гривен на соль и была арестована

      Стать ученым в Москве станет проще

      Верховный суд подтвердил увольнение судьи за мат в общении с коллегами

      Москвичей предупредили о гололедице

      Врач опровергла один из самых популярных мифов о меде

      Предлагаемые зарплаты в одном регионе России выросли на 25 процентов

      Названа особенность самого распространенного в России типа коронавируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше