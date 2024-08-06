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15:53, 6 августа 2024Культура

Сигурни Уивер сыграет роль мужчины в дебютной театральной постановке

Актриса Сигурни Уивер дебютирует в театральной постановке шекспировской «Бури»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сигурни Уивер впервые сыграет в театральной постановке. О том, что актриса воплотит на сцене роль мужского персонажа Просперо из шекспировской «Бури», сообщил театральный портал LWTheatres.

В спектакле Уивер сыграет вместе с Томом Хиддлстоном и Хейли Этвелл, которые исполнят главные роли. Пьеса станет частью сезона шекспировских постановок труппы Джейми Ллойда в Королевском театре Друри-Лейн, старейшей из действующих сцен Великобритании. Премьера назначена на декабрь 2024 года.

Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер известна прежде всего ролью Эллен Рипли в культовой кинофраншизе «Чужой». За свою карьеру она трижды получала номинации на престижную премию Американской киноакадемии «Оскар». Ранее стало известно, что она отказалась участвовать в съемках новых частей «Чужого».

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      Андрей Шеньшаков
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