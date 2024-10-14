Обманный маневр российского штурмовика в небе над Курской областью попал на видео

Су-25 сорвал ротацию ВСУ под Курском, совершил обманный маневр и попал на видео

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском и попали на видео. Кадры работы самолетов в небе над российским регионом публикует Министерство обороны в Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, как один из бортов наносит ракетный удар по подразделениям ВСУ, после чего совершает обманный маневр — отстреливает десятки тепловых ловушек, призванных обмануть средства противовоздушной обороны противника.

Российское оборонное ведомство не уточнило, близ какого населенного пункта находились подвергшиеся удару подразделения ВСУ, отметив лишь, что удар был нанесен по приграничному району Курской области.

Ранее российский военкор Александр Коц опубликовал снимки с уничтоженной западной техникой в Курской области.