Военкор показал фото уничтоженной западной техники в Курской области

Военкор Коц показал снимки уничтоженной западной техники в Курской области

Военкор Александр Коц опубликовал снимки с уничтоженной западной техникой в Курской области. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На фото видна различная военная колесная техника. Военкор также приложил снимки салона боевых автомобилей. На крыше одного из транспортных средств видна украинская символика.

«Морпехи 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают уничтожить технику противника в Курской области, постепенно продвигаясь к государственной границе», — подписал он фотографии.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее жители курского города Суджа рассказали, что им пришлось бежать по полям от вторгшихся в регион солдат ВСУ. По словам местной жительницы, по полям им пришлось передвигаться около 20 километров.