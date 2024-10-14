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15:46, 14 октября 2024Россия

Военкор показал фото уничтоженной западной техники в Курской области

Военкор Коц показал снимки уничтоженной западной техники в Курской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Военкор Александр Коц опубликовал снимки с уничтоженной западной техникой в Курской области. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На фото видна различная военная колесная техника. Военкор также приложил снимки салона боевых автомобилей. На крыше одного из транспортных средств видна украинская символика.

«Морпехи 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают уничтожить технику противника в Курской области, постепенно продвигаясь к государственной границе», — подписал он фотографии.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее жители курского города Суджа рассказали, что им пришлось бежать по полям от вторгшихся в регион солдат ВСУ. По словам местной жительницы, по полям им пришлось передвигаться около 20 километров.

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      Никита Абрамов
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