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13:57, 14 октября 2024Россия

Жители Курской области рассказали о бегстве по полям от беспилотников ВСУ

Жители Суджи рассказали, что им пришлось бежать 20 километров по полям от ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Жители города Суджа Курской области рассказали, что им пришлось бежать 20 километров по полям от вторгнувшихся в регион солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на военных следователей СК.

«Мы бежали 20 километров по полям. Дроны летели над нами», — рассказала местная жительница.

Еще один мужчина вспомнил начало вторжения украинских войск. По его словам, тогда в его доме отключили газ и свет, воды также не было несколько дней. Он вышел во двор, чтобы подогреть завтрак на костре, после чего заметил украинских военных.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. (…) Потом начали танки ездить», — рассказал мирный житель.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

12 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что специальная военная операция завершится в 2024 году. Свой прогноз он дал на основе Священного Писания. По его словам, на завершение СВО повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины. Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий.

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      Никита Абрамов
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