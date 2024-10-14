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15:50, 14 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в расправе над школьницей в Каменске-Уральском запросили 22 года колонии

На Урале велосипедисту, обвиняемому в убийстве школьницы, грозит 22 года колонии
Начало событий в новости Следователи нашли телефон погибшей в лесу российской школьницы

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Гособвинение запросило 22 года лишения свободы для обвиняемого в расправе над 16-летней школьницей в Каменске-Уральском велосипедиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, во время проходивших в Свердловском областном суде прений, гособвинение попросило назначить фигуранту наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, с целью скрыть другое преступление»), по части 3 статьи 30, части 3 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия»), части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину»).

По данным правоохранителей, мужчина преследовал школьницу на велосипеде, а потом напал на нее и хотел изнасиловать. Однако, совершить это ему не удалось, потому что девушка оказала ему активное физическое сопротивление. Кроме того, она громко кричала. Тогда злоумышленник решил расправиться с ней и скрыть таким образом свои следы.

Пострадавшую без признаков жизни обнаружили в лесу, расположенном в Каменске-Уральском в августе 2023 года. Обвиняемый рассказал правоохранителям о том, что заметил, как девушке стало плохо и она легла в канаву. Тогда он подошел к ней, забрал телефон и скрылся. Однако позже закопал гаджет, чтобы избежать проблем. Свою причастность к расправе над школьницей мужчина отрицал.

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      Анна Габай
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