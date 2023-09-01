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09:55, 1 сентября 2023Силовые структуры

Следователи нашли телефон погибшей в лесу российской школьницы

Следователи нашли телефон школьницы, погибшей в лесу Каменск-Уральского

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи нашли телефон 16-летней школьницы, которую обнаружили мертвой в лесу Каменск-Уральского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О местоположении смартфона рассказал подозреваемый в убийстве велосипедист. По словам мужчины, он заметил, что девушке стало плохо и она легла в канаву. Тогда он подошел к ней, забрал телефон и скрылся. Однако позже закопал гаджет, чтобы избежать проблем. Свою причастность к убийству мужчина отрицает.

Тело подростка нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. Мужчина утверждает, что их маршруты просто совпали.

По данным РЕН ТВ, преследователем оказался 35-летний местный житель. Ранее он был судим судим за кражу и грабеж.

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    Илона Палей
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