Охоту новейших российских вертолетов на бронетехнику ВСУ в Курской области сняли на видео

Вертолеты Ка-52м нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Новейшие российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52м нанесли удар по украинским подразделениям в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

На кадрах боевого вылета демонстрируется взлет, выдвижение к цели и пуск неуправляемых ракет по живой силе и бронетехнике противника. Затем экипажи возвращаются на аэродром базирования.

Ка-52м — новейшие российские вертолеты, первая партия этих машин поступила в войска в 2023-м году.

Ранее на видео попал обманный маневр российского штурмовика в небе над Курской областью. На кадрах ведущий звена Су-25 отстреливает десятки тепловых ловушек, призванных обмануть средства противовоздушной обороны противника.