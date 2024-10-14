Онищенко: квадробинг не является психиатрическим заболеванием

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко порассуждал о психиатрических заболеваниях у квадроберов. Он считает, что данное движение нельзя относить к сфере психиатрии, цитирует его РИА Новости.

«Сказать, что [квадробинг] психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет», — заявил Онищенко, отметив, что с ним все же нужно более детально разбираться.

Так, по его мнению, если мать будет вести своего ребенка на поводке, то с ней необходимо будет провести диалог. «Скорее всего, у нее психиатрия какая-то», — указал он. Подобное поведение взрослого человека Онищенко назвал унижением по отношению к ребенку.

Ранее о квадробинге высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал это полной ерундой, а также выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах.