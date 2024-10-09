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06:09, 9 октября 2024Россия

В Кремле высказались о квадроберах

Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ерунда полная», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В октябре в Государственной Думе предложили наказывать родителей за увлечение детей квадробингом. Там отметили, что квадробинг не соотносится с семейными и традиционными ценностями.

Квадробинг стал популярным увлечением среди детей и подростков. Это вид спорта, который зародился в Японии. Суть заключается в том, что люди надевают маски и костюмы животных и имитируют их поведение, например, прыгают и бегают на четвереньках.

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      Марина Совина
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