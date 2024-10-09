В Кремле высказались о квадроберах

Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ерунда полная», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В октябре в Государственной Думе предложили наказывать родителей за увлечение детей квадробингом. Там отметили, что квадробинг не соотносится с семейными и традиционными ценностями.

Квадробинг стал популярным увлечением среди детей и подростков. Это вид спорта, который зародился в Японии. Суть заключается в том, что люди надевают маски и костюмы животных и имитируют их поведение, например, прыгают и бегают на четвереньках.