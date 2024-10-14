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19:38, 14 октября 2024Путешествия

Пассажирка познакомилась с гендиректором крупной авиакомпании и попала в бизнес-класс

Fox News: девушка попала в бизнес-класс благодаря директору Qatar Airways

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пассажирка самолета едва не лишилась рейса в США, но случайно познакомилась с гендиректором крупной авиакомпании и попала в бизнес-класс. Об этом она рассказала Fox News.

По словам 20-летней студентки из Чикаго Джулии Ярославски, она летела из Бангкока в родной город. Но во время пересадки в Дохе, Катар, ей сказали, что из-за перевеса посадить ее на рейс невозможно. Девушка была очень расстроена и расплакалась. Сидя в кафе в авиагавани, она искала альтернативные возможности добраться до США, однако все ближайшие рейсы были забронированы.

Тогда к ней обратился мужчина, который спросил, все ли в порядке. Незнакомец оказался гендиректором Qatar Airways. Узнав о проблеме Ярославски, он предложил ей место в бизнес-классе на рейсе до Нью-Йорка, чтобы оттуда пассажирка без проблем добралась до родного города.

«За считаные мгновения мой день полностью изменился, и я была так благодарна», — описала Джулия свои впечатления. Благодаря этому знакомству она смогла благополучно добраться домой.

Ранее невеста, летевшая на свадьбу на Кипре, потеряла платье в аэропорту и едва не сорвала свой «лучший день в жизни». 36-летняя Кэти Лэтэм должна была вылететь в Пафос из Манчестера вместе с женихом.

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      Марк Успенский
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