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00:23, 14 октября 2024Мир

Появились подробности о задержанном возле митинга Трампа вооруженном мужчине

Задержанным возле митинга Трампа в Коачелле оказался 49-летний водитель

Фото: Mike Blake / Reuters

Установлена личность вооруженного мужчины, задержанного возле митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Злоумышленником оказался 49-летний водитель по имени Вем Миллер. Уточняется, что мужчина живет в Лас-Вегасе.

По данным телеканала, американец пытался пробраться на митинг политика по поддельному пропуску. Оружием, которое у него обнаружили полицейские, он владел незаконно.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Сообщалось, что полицейские задержали водителя черного внедорожника в городе Коачелла возле митинга Трампа. При себе у него нашли дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой.

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      Марина Совина
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