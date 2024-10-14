Появились подробности о задержанном возле митинга Трампа вооруженном мужчине

Задержанным возле митинга Трампа в Коачелле оказался 49-летний водитель

Установлена личность вооруженного мужчины, задержанного возле митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Злоумышленником оказался 49-летний водитель по имени Вем Миллер. Уточняется, что мужчина живет в Лас-Вегасе.

По данным телеканала, американец пытался пробраться на митинг политика по поддельному пропуску. Оружием, которое у него обнаружили полицейские, он владел незаконно.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Сообщалось, что полицейские задержали водителя черного внедорожника в городе Коачелла возле митинга Трампа. При себе у него нашли дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой.