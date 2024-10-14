В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

Депутат Чепа призвал беспощадно уничтожать солдат США в Курской области

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» призвал уничтожать солдат США в Курской области. Таким образом он отреагировал на появившиеся доказательства их присутствия в регионе.

«Их надо всех уничтожать беспощадно. Это единственное, чего они заслуживают», — сказал депутат.

Ранее доказательства присутствия американских солдат на территории Курской области и их участия в боевых действиях разместил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z». Он опубликовал военную документацию, в частности поименный список американских военных с указанием группы крови.

Как утверждается, это экипаж боевой машины пехоты Stryker, уничтоженной недавно в Глушковском районе Курской области. Профиль одного из солдат удалось найти в запрещенной соцсети. Оказалось, что он вступил в ряды армии США в 2013 году. Автор канала, опубликовавший бумаги, указал, что «наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз, но штатные американские вояки — нет».

