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16:17, 14 октября 2024Моя страна

Редкую комету в небе над Россией запечатлели на фото

В Приморье астрофотограф Палиенко запечатлел редкую комету C/2023 A3

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В России запечатлели редкую комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Снимки небесного тела удалось сделать в Приморском крае астрофотографу Илье Палиенко, передает Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

По его словам, 12 октября, когда было сделано фото, дымка не оставляла шансов увидеть комету невооруженным глазом. Россиянин считал, что и на фото она не проявится, однако «чудо случилось».

Астрофотограф добавил, что в дальнейшем комета будет удаляться от Земли и Солнца, и ее блеск будет снижаться. Однако, ободрил он россиян, небесное тело будет с каждым днем видно на все более темном небе.

«А значит, яркость для наблюдателя значительно увеличится. Рекомендую не пропустить. Смотреть после заката, над той областью, где село Солнце, чем дальше от городов, тем лучше», — посоветовал Палиенко.

Также россияне сняли комету C/2023 A3 под Новосибирском, в Ростовской области, Ставропольском крае и других регионах.

Ранее сообщалось, что комета C/2023 A3 пролетит всего в 70 миллионах километрах от Земли 12 октября. При этом ее можно будет заметить в западной части неба за горизонтом следующие две недели после захода солнца.

Небесное тело открыли в 2023 году.

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      Варвара Кошечкина
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