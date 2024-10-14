Резкое снижение продаж электромобилей объяснили в России эффектом базы

«Автостат»: продажи новых электромобилей в РФ снизились в сентябре на 28 %

Продажи новых электромобилей в России резко снизились в сентябре год к году на 28 процентов, до 1,27 тысячи штук. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ». Показатель сокращается третий месяц подряд — в августе падение составило 12 процентов, в июле — 1 процент. В помесячном выражении продажи уменьшились в первом осеннем месяце на 2 процента.

Опрошенные журналистами эксперты связывают наблюдающуюся динамику с ужесточением требований к ввозу, высокими ценами и недостаточно развитой инфраструктурой, но по итогам года все же ожидают положительной динамики, прогнозируя продажи электрокаров в 17-19 тысяч штук.

В сентябре лидер рынка — китайский Zeekr — сократил реализацию на 10 процентов, до 586 электрокаров, в то время как у «Москвича» в соответствующем сегменте она выросла в шесть раз, до 157 штук. «Наблюдаемое замедление рынка отчасти объясняется эффектом базы, связанным с заметным увеличением продаж в прошлом году», — прокомментировал аналитик компании «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов.

По данным на 1 июля, каждый третий из зарегистрированных в РФ электрокаров был произведен японским брендом. Их оказалось 16,9 тысячи, китайских несколько меньше — 13,8 тысячи. Электромобили российского производства замыкают топ-5 с 4,4 тысячи машин.