Россиянам назвали срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

Депутат Бессараб: маткапитал превысит миллион рублей уже в 2026 году

Материнский капитал на второго ребенка превысит отметку в один миллион рублей уже в 2026 году, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Выплаты на первого ребенка могут увеличиться до миллиона через пять лет.

«Уже с 2026 года выплаты на второго ребенка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребенка. Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от ее темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребенка может произойти через три-пять лет», — сказала политик.

Увеличение размера всех пособий, по ее словам, всегда происходит не ниже инфляции. При этом маткапитал индексируется именно по реальному, а не по прогнозируемому проценту.

Предполагали, что рост составит 4,5 процента, но в итоге из-за инфляции выплаты подняли на 7,3. То же будет и в следующем году. Конечно, хотелось бы поднять сразу до миллиона, но получателей поддержки очень много, и о всех нужно помнить, — объяснила Бессараб.

Ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч в 2025 году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тысячу.