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20:34, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающую от ожирения кашу

Малышева и Коновалов рассказали, что каша логаза защищает от ожирения

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам защищающую от ожирения кашу. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что употребление каши логаза, которая готовится из ячменной крупы, гороха и сала, снижает риск ожирения.

«Ячмень содержит в своем составе марганец, примерно 70 процентов суточной нормы в 100 граммах, а марганец улучшает чувствительность клеток к инсулину», — объяснил Коновалов. Малышева добавила, что при недостатке марганца в организме не усваивается сахар, в результате возникает ожирение.

Ранее врач общей практики Александр Мясников предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака. Медик заявил, что к ожирению и сахарному диабету может приводить употребление манной каши по утрам.

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      Олег Давыдов
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