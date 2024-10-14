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16:40, 14 октября 2024Россия

Россиянам предрекли новую пандемию через 10 лет

Онищенко предрек новую пандемию коронавируса через 8-10 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предрек новую пандемию коронавируса через 8-10 лет, его цитирует Daily Storm.

«После коронавируса начала разрабатываться конвенция, где мировое медицинское и вирусологическое сообщество определяет самых вероятных кандидатов из тех вирусов и микробов, которые мы знаем, которые могут привести к пандемии. Эта пандемия X сегодня насчитывает 40 вирусов и микробов. (...) Вирус ковида где-нибудь лет через 8-10 снова может о себе заявить», — спрогнозировал Онищенко.

Эксперт объяснил, что вспышки болезней будут возможны из-за того, что вирусы станут преодолевать межвидовой барьер. По его словам, то же самое несколько лет назад произошло с коронавирусом, который ранее не вредил человеку. Кроме того, вспышки некоторых болезней до сих пор не подавлены окончательно. В качестве примера Онищенко привел пандемию холеры, которая продолжается с 1960-х годов.

«В списке «кандидатов» на начало пандемии есть и вирус Марбург, вспышка которого произошла в сентябре в Руанде», — отметил Онищенко.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ученым известно только 5-10 процентов микромира, а остальные микроорганизмы еще «могут преподнести сюрпризы отрицательного свойства, если мы бездумно вторгнемся в эту природу», как это сделали туристы, посетившие пещеру в Африке и заразившиеся опасным вирусом.

Ранее Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию. В качестве профилактики завоза инфекции он предложил проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.

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      Елена Торубарова
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