Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию

Онищенко: в России необходимо готовиться к возможному завозу инфекции Марбург

Российским специалистам необходимо готовиться к возможному завозу лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет ТАСС.

Он допустил вероятность завоза инфекции на территорию РФ. Специалист напомнил, что россияне совершают деловые, научные, гражданские поездки за границу. «Нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — подчеркнул он.

В качестве профилактики завоза инфекции он предложил проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание. Онищенко напомнил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в какой-либо стране россиянам необходимо воздержаться от ее посещения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым. Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов.