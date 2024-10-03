ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

ВОЗ: миру грозит эпидемия неизлечимого вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым.

Уточняется, что Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев более 70 процентов приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Опасения специалистов ВОЗ вызывает то, что один подозреваемый в заражении человек покинул Руанду, а происхождение вируса и способы его распространения неизвестны.

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде находится на контроле ведомства.

На пункты пропуска через границу направлены специалисты, чтобы выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, Роспотребнадзор разработал тест-систему на выявление вируса Марбург.

Лечения или вакцины от вируса Марбург не существует

Как объяснили в Роспотребнадзоре, лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание. Оно тяжело протекает, отличается высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

При этом специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

В январе 2023 года сообщалось, что в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний разработали экспериментальную вакцину против вируса Марбург.

Отмечалось, что всего одна инъекция вакцины ChAd3-MARV способна создать защитный иммунитет в течение семи дней после вакцинации. Также она защищала нечеловеческих приматов, когда они подвергались воздействию вируса. Животные оставались защищенными от патогена при воздействии вируса через год после вакцинации. Исследователи также выявили антиген-специфические антитела в крови приматов.

Создание ChAd3-MARV рассматривается как важный шаг к разработке вакцины для регионов, подверженных риску вспышек болезни Марбург и разработки мер защиты на случай, если вирус будет использован биотеррористами.