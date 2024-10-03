Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 3 октября 2024Мир

ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

ВОЗ: миру грозит эпидемия неизлечимого вируса Марбург

Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым.

Уточняется, что Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев более 70 процентов приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Опасения специалистов ВОЗ вызывает то, что один подозреваемый в заражении человек покинул Руанду, а происхождение вируса и способы его распространения неизвестны.

Материалы по теме:
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
18 июня 2024
Что нужно знать об оспе обезьян? Как в мире вспыхнула новая эпидемия и грозит ли она России
Что нужно знать об оспе обезьян?Как в мире вспыхнула новая эпидемия и грозит ли она России
20 августа 2024

Роспотребнадзор оценил угрозу африканской лихорадки для России

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде находится на контроле ведомства.

На пункты пропуска через границу направлены специалисты, чтобы выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, Роспотребнадзор разработал тест-систему на выявление вируса Марбург.

Материалы по теме:
«Договориться можно и с бактериями» Директор ЛРЦ Минздрава РФ Сергей Царенко рассказал о будущем антибиотиков
«Договориться можно и с бактериями»Директор ЛРЦ Минздрава РФ Сергей Царенко рассказал о будущем антибиотиков
30 мая 2024
«Опухоль подчиняет нормальные клетки» Ученые в России говорят, что близки к созданию вакцины от рака. Возможно ли это?
«Опухоль подчиняет нормальные клетки»Ученые в России говорят, что близки к созданию вакцины от рака. Возможно ли это?
27 июня 2024
За пределами COVID-19: невидимый удар по легким — новые вызовы в пульмонологии
За пределами COVID-19:невидимый удар по легким — новые вызовы в пульмонологии
4 июля 2024

Лечения или вакцины от вируса Марбург не существует

Как объяснили в Роспотребнадзоре, лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание. Оно тяжело протекает, отличается высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

При этом специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

В январе 2023 года сообщалось, что в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний разработали экспериментальную вакцину против вируса Марбург.

Отмечалось, что всего одна инъекция вакцины ChAd3-MARV способна создать защитный иммунитет в течение семи дней после вакцинации. Также она защищала нечеловеческих приматов, когда они подвергались воздействию вируса. Животные оставались защищенными от патогена при воздействии вируса через год после вакцинации. Исследователи также выявили антиген-специфические антитела в крови приматов.

Создание ChAd3-MARV рассматривается как важный шаг к разработке вакцины для регионов, подверженных риску вспышек болезни Марбург и разработки мер защиты на случай, если вирус будет использован биотеррористами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      СК организовал проверку после пожара в театре Хабаровска

      Двухтысячную ракету семейства Р-7 запустят в 2024 году

      Эмили Ратаковски похвасталась прессом на рекламных снимках

      В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

      Стало известно о международном характере теракта в «Крокусе»

      В горящем хабаровском театре взорвались баллоны с газом

      В Китае заявили о поддержке России в вопросе суверенитета

      Мужчина допустил оплошность на рабочей встрече и разрушил свою репутацию

      В рядах ВСУ назвали причину потери контроля над Угледаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше