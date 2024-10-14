Россиянам назвали двух главных врагов продуктивности

Эндокринолог Смирнова назвала кофе и сладости главными врагами продуктивности

Злоупотребление кофе и сладостями в течение дня существенно ухудшает концентрацию внимания и работоспособность, заявила эндокринолог Галина Смирнова. Главных врагов продуктивности она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что сладкое, фастфуд и содержащие сахар и кофеин напитки вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, вследствие чего уровень энергии повышается. Если же эта энергия не расходуется на физическую активность, глюкоза превращается в жир, что в итоге провоцирует снижение концентрации внимания, предупредила эндокринолог.

Смирнова также подчеркнула, что кофеин и энергетики могут взбодрить лишь на короткий период времени. Через пару часов, как правило, наступает «откат»: человек чувствует упадок сил и с трудом может сосредоточиться. При этом, по ее словам, регулярное злоупотребление этими напитками приводит к рассеянности и повышенной тревожности.

Фастфуд же негативно влияет на продуктивность в течение дня, потому что содержит большое количество трансжиров и консервантов, отметила эндокринолог. «Эти продукты вызывают колебания уровня инсулина и ухудшают самочувствие, что ведет к снижению продуктивности», — добавила она.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила о провоцирующих образование тромбов популярных продуктах. По словам врача, на текучесть крови негативно влияют кондитерские изделия и кофе.