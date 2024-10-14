Российские морпехи обнаружили тайник ВСУ под Угледаром

Минобороны: морпехи нашли тайник ВСУ с боеприпасами под Угледаром

Российские морпехи нашли тайник украинских войск юго-западнее Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе зачистки были обнаружены боеприпасы для американских и польских гранатометов, взрывчатка и средства связи. «Попадается натовское вооружение — гранатометы, мины, РЭБ», — рассказал командир штурмовой группы с позывным Бэтмен.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российских войск, минируя дороги по ночам. «Магнитные мины прилипают к любому металлу. Их нелегко заметить, особенно когда ночью выдвигаешься», — поделился военный.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за Угледар шли более двух лет. До начала боевых действий там проживали около 15 тысяч человек.