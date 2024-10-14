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10:15, 14 октября 2024Силовые структуры

Российские подростки нарисовали свастику перед воинским мемориалом и попались

В Приангарье два подростка нарисовали свастику перед воинским мемориалом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские установили личности двух подростков, которые нарисовали свастику на снегу перед воинским мемориалом в Железногорске-Илимском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, видеозапись, на которой молодые люди изобразили экстремистскую символику, была выявлена в ходе мониторинга сети. Вскоре сотрудники полиции установили личности нарушителей — ими оказались студенты колледжа в возрасте 16 и 17 лет. Сейчас их родители доставлены в отдел.

Инцидент произошел 10 октября. Оба подростка уже признались в содеянном и объяснили свой поступок необдуманностью и желанием пошутить. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

Ранее сотрудники силовых структур задержали 17-летнего студента колледжа из подмосковных Мытищ, который незаконно приобрел боевые патроны.

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      Олеся Мицкевич
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