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08:26, 14 октября 2024Силовые структуры

Студента из Подмосковья задержали за незаконную покупку боевых патронов

В Мытищах задержали студента за незаконную покупку боевых патронов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали 17-летнего студента колледжа из подмосковных Мытищ, который незаконно приобрел боевые патроны. По одной из версий, он собирался устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подросток нашел сайт по продаже патронов для огнестрельного оружия еще в конце сентября и заказал оттуда около двух десятков штук калибра 9 мм. Когда патроны доставили, студент Российского университета кооперации носил их с собой, а затем спрятал в загородном доме во Владимирской области.

По данным канала, все это время юноша вел себя странно, и вскоре его задержали. При обысках в его доме силовики обнаружили и изъяли ноутбук, смартфон, ствол от огнестрельного оружия и купленные через интернет патроны.

Сейчас в отношении студента возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке боеприпасов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Юсьва, который незаконно хранил у себя дома арсенал оружия. У мужчины были изъяты пистолет Макарова, охотничий карабин и более 90 патронов.

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      Олеся Мицкевич
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