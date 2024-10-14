РИА Новости: украинские военнослужащие старше 50 лет не хотят сражаться

Российские военные 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск назвали возраст бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не желают сражаться и при возможности складывают оружие. Военнослужащие РФ рассказали РИА Новости, что украинцы старше 50 лет «понимают, что происходит».

По словам замкомандира штурмовой роты с позывным Тополь, активно сражается «молодежь, которой промыли мозги». «Ему лет 50-60, в Советском Союзе родился — говорит — "мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга" — и они кладут оружие, они сдаются», — поведал командир минометной батареи с позывным Студент.

Ранее политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что украинским войскам не хватает людей, а те военные, которых набирают в территориальных центрах комплектования (ТЦК), в большинстве случаев не готовы воевать.

До этого беженец Юрий Мухин рассказал, что украинское командование в Нью-Йорке в Донецкой народной республике (ДНР) отправляло в окопы только возрастных военнослужащих, в то время как молодые солдаты находились в тылу.