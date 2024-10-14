Российский военный вынес гранаты с территории склада и получил 8 лет колонии

Суд в Барнауле дал 8 лет колонии военному Васильеву за вынос 16 гранат со склада

Барнаульский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего Алексея Васильева, который вынес гранаты и взрыватели с территории склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, всего военный вынес со склада 16 ручных осколочных гранат и 16 взрывателей для них, а затем перевез их в парк военной техники воинской части и хранил их там до момента обнаружения другими военнослужащими. Кроме того, он же незаконно получил в дар от своего знакомого еще две осколочных гранаты и два взрывателя, которые попытался продать человеку, действующему под контролем сотрудников ФСБ.

Васильев проведет восемь лет в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Кирилла Зиновьева, временно уклонившегося от службы.