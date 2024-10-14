Российскую пенсионерку осудили за организацию расправы над подругой из-за долга

Красноярской пенсионерке дали 15 лет за организацию убийства подруги из-за долга

Суд в Красноярске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к 15 годам колонии общего режима 65-летнюю пенсионерку, которая организовала расправу над своей подругой Ниной Кузьминой из-за денежного долга. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Местную жительницу признали виновной по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация совершения убийства из корыстных побуждений и по найму, сопряженного с разбоем) и части 2 статьи 33, пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 («Организация совершения разбоя в особо крупном размере, совершенного с применением опасного для жизни и здоровья насилия, предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ. Ей также назначили штраф в размере 369 тысяч рублей.

Как установил суд, женщина имела долговые обязательства перед потерпевшей на сумму 300 тысяч рублей и не хотела их отдавать. Тогда она вступила в преступный сговор с 44-летним жителем Красноярска, который задолжал ей 600 тысяч рублей, и разрешила ему не возвращать свой долг, если он расправится с Кузьминой.

В начале марта 2023 года мужчина выследил красноярку, втерся к ней в доверие, а затем забил ее до смерти ключом-трещоткой и ударил отверткой по голове. После этого мужчина забрал ключи и документы из сумки Кузьминой, приехал к ней в квартиру, открыл сейф и похитил оттуда более двух миллионов рублей, часть из которых передал заказчице.

Позже он вывез потерпевшую к поселку Чунскому в Иркутской области. Там он облил ее бензином и сжег. В мае за содеянное мужчина получил 13 лет лишения свободы.

