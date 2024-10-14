Названы самые частые схемы телефонных мошенников

Вице-президент ВТБ Чугунов перечислил главные схемы телефонных мошенников

В подавляющем большинстве случаев телефонные мошенники с января по октябрь 2024 года использовали звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти или операторов связи, а также предложение заработка в интернете или на инвестициях. Такие схемы в комментарии РБК назвал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На эти способы приходится до 80 процентов от общего числа звонков. При этом две трети вызовов поступает через мобильную связь, а треть — через мессенджеры. Впрочем, в июле и августе отдельно на мобильную связь пришлось 89 процентов всех звонков.