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09:31, 14 октября 2024Экономика

Названы самые частые схемы телефонных мошенников

Вице-президент ВТБ Чугунов перечислил главные схемы телефонных мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подавляющем большинстве случаев телефонные мошенники с января по октябрь 2024 года использовали звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти или операторов связи, а также предложение заработка в интернете или на инвестициях. Такие схемы в комментарии РБК назвал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На эти способы приходится до 80 процентов от общего числа звонков. При этом две трети вызовов поступает через мобильную связь, а треть — через мессенджеры. Впрочем, в июле и августе отдельно на мобильную связь пришлось 89 процентов всех звонков.

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      Платон Щукин
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